Sicurezza: Crimi, aperti a miglioramenti, no approcci ideologici

- Il capo politico del Movimento cinque stelle Vito Crimi, che ha partecipato oggi al tavolo a palazzo Chigi su sicurezza e immigrazione, sottolinea: "ciò che può essere migliorato, perfezionato, incontrerà il nostro pieno appoggio. Affrontiamo tutti insieme la materia in modo razionale, senza alcun approccio ideologico: i decreti Sicurezza - ribadisce in una nota - hanno rappresentato un grande passo in avanti". (Com)