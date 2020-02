Roma: Fit-Cisl Lazio su tassista aggredito, subito sistemi videosorveglianza

- "L'ennesima, grave aggressione avvenuta ai danni di un tassista a Roma, rende evidente l'urgenza di adottare soluzioni a tutela della categoria: installare sistemi di videosorveglianza". Lo dichiara, in una nota, Alessandro Atzeni, della Fit-Cisl di Roma e Lazio. "L'ennesima, grave aggressione avvenuta ai danni di un tassista a Roma, rende evidente l'urgenza di adottare soluzioni a tutela della categoria. Non è possibile continuare ad assistere ad episodi di questo tipo: la sicurezza dei lavoratori deve essere al primo posto. Occorre agire con pragmatismo e decisione - prosegue il sindacalista - per scongiurare simili gesti, adottando ad esempio un sistema di videosorveglianza con telecamere all'interno dei taxi. Al tassista picchiato dai clienti va tutta la nostra vicinanza e solidarietà". (Com)