Sanità Lazio: Astorre (Pd), per nuovo decreto assistenza domiciliare ascoltate le associazioni

- "Bene il nuovo decreto sull'assistenza domiciliare, con cui la regione Lazio ascolta le esigenze degli utenti più fragili manifestate dalle associazioni e garantisce senza interruzioni le prestazioni necessarie, investendo anzi per migliorare la qualità". E' quanto afferma in una nota il segretario del Partito democratico del Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito al decreto sull'Assistenza domiciliare integrata per l'alta complessità assistenziale firmato oggi. "Con il tavolo tecnico che è stato costituito e che vedrà coinvolte le Asl, le direzioni regionali competenti, nonché i rappresentanti delle associazioni dei pazienti, delle organizzazioni sindacali, dell'ordine dei medici e delle professioni infermieristiche, si avrà un rapporto più immediato tra le strutture, i lavoratori e gli utenti, al fine - conclude Astorre - di tenere la barra dritta sulla qualità dell'assistenza e la rispondenza della stessa alle esigenze dei cittadini". (Com)