Coronavirus: Gualtieri, Italia in recessione nel 2020? Da Nomura scenario estremo

- Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ospite di "Zapping" su Rai radio 1, commentando il rapporto di Nomura che prevede l'Italia in recessione nel 2020 anche per effetto dell'emergenza coronavirus, ha detto che tale rapporto "prefigura scenari solo in caso di una recrudecsenza dell'impatto del virus, ma è uno scenario estremo".(Rin)