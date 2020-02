Roma: De Priamo-Ghera (Fd'I), telecamere di controllo per sicurezza dei tassisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda dell'aggressione subita da un tassista all'alba di questa mattina suscita le reazioni dei politici. "Il tassista è stato aggredito brutalmente nel tentativo di rapinarlo della vettura". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio. "Chi come i tassisti operano per un servizio pubblico per tutte le 24 ore e sono obbligati ad offrire il trasporto a chiunque lo richieda, devono essere messi nella condizione di massima sicurezza. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo già da giorni, preparato una mozione a tutela della sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico non di linea taxi al fine di favorire l'istallazione delle telecamere sulle vetture destinate al servizio taxi. Questo - concludono i due esponenti di fratelli d'Italia - attraverso un contributo di Roma Capitale per garantire agli utenti spostamenti sempre più sicuri e agli operatori tassisti la sicurezza e la incolumità fisica". (Com)