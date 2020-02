Roma: Raggi, lavori manutenzione su ponte Duca d’Aosta in fase di completamento

- I lavori di manutenzione sul ponte Duca d’Aosta sono in fase di completamento. Lo scrive su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Il monitoraggio e la manutenzione costante dei ponti e delle strade della città sono nostre priorità - spiega il sindaco -. Il Ponte Duca d’Aosta, è "percorso da migliaia di cittadini e tifosi di calcio per raggiungere lo Stadio Olimpico in occasione delle partite di campionato o di altri eventi sportivi. Sono in fase di completamento alcuni interventi di manutenzione della struttura, senza alcun disagio per la viabilità locale. Su ponti e viadotti della città - conclude Raggi - vengono garantiti controlli costanti per verificarne la sicurezza e lo stato di manutenzione". (Rer)