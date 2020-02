Lavoro: Catalfo (M5s), su salario minimo vicini ad accordo condiviso, prosegue confronto (2)

- “Sempre a questo proposito – ha aggiunto la ministra Catalfo - su mio input la maggioranza ha anche ragionato sull'ipotesi, da portare all'attenzione del Mef, di introdurre una forma di detassazione dell'incremento di salario determinato dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro". "Sul capitolo pensioni - ha proseguito Catalfo - abbiamo ragionato sul dare vita ad un percorso condiviso e organico che tenga insieme la pensione di garanzia per giovani e lavoratori discontinui, la flessibilità in uscita e la difesa del potere d'acquisto dei pensionati, oltreché strumenti di incentivazione della previdenza complementare". Fra gli altri temi affrontati: la non autosufficienza, la tutela del lavoro autonomo e la disciplina dell'equo compenso, per la quale si partirà - viene riferito nella nota del ministero del Lavoro - "dalla mozione di maggioranza già approvata alla Camera e dai ddl depositati dai parlamentari". Oggetto del tavolo di oggi sono stati anche: occupazione, formazione, riforma degli ammortizzatori sociali e creazione dell'osservatorio del mercato del lavoro. "E’ lungo questa strada che dobbiamo continuare", ha concluso la ministra Catalfo. (Rin)