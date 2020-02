Famiglia: Bonetti, Family act non è un semplice sussidio

- Il Family Act non è un pacchetto di incentivi, ma rappresenta un cambio di paradigma necessario di fronte ai dati devastanti della denatalità. Lo ha spiegato il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, illustrando la riforma al teatro Parenti di Milano. “Io credo che l’idea di fondo del Family Act sia stata riconoscere che oggi siamo chiamati a dare alla storia una risposta che sia il più possibile generativa, che abbia il coraggio del futuro, di fronte ai dati devastanti sulla denatalità presentati dall’Istat la scorsa settimana, che hanno raggiunto i livelli del primo conflitto mondiale. È una proposta integrata e coerente, amo definirla multidimensionale, come deve essere la risposta a un problema multidimensionale come la denatalità che colpisce il nostro Paese. È anche una risposta alla mancanza di fiducia e di speranza nel futuro che sta colpendo le persone, le famiglie e la comunità tutta”, ha spiegato Bonetti. “Il Family Act - ha proseguito - non è semplicemente un sussidio di carattere economico che vogliamo e dobbiamo dare alle famiglie, ma è un cambio di paradigma che dice che le famiglie sono l’embrione della comunità e il luogo in cui le diversità e le generazioni si incontrano. Questa dinamica di vita della piccola comunità oggi deve essere riabilitata”. (segue) (Rem)