Famiglia: Bonetti, Family act non è un semplice sussidio (2)

- “I principali pilastri del Family Act - ha spiegato il ministro parlando a margine con i giornalisti - sono il sostegno economico alle famiglie con l’assegno universale per tutti i figli dalla nascita all’età adulta; accanto a questo un significativo sostegno alle spese per l’educazione dei figli; una riorganizzazione del congedo parentale nell’ottica di una corresponsabilità tra madri e padri; una serie di incentivi importanti e significativi di investimento nel lavoro femminile e per l’inclusione femminile nel mondo del lavoro; necessità anche di promuovere percorsi di autonomia per le giovani coppie anche nell’inizio di vita anche familiare”. (Rem)