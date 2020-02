Medio Oriente: Di Stefano, ministro Di Maio non si è sfilato da dibattito su riconoscimento Palestina

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, ha voluto fare chiarezza in merito alle notizie false apparse sulla rete secondo cui l'Italia non avrebbe sostenuto la richiesta del Lussemburgo di riconoscere lo Stato di Palestina. In una nota diffusa sul suo profilo Facebook, Di Stefano ha sottolineato che tale affermazione è falsa “sia nel merito che nel contesto”. Descrivendo il contesto, Di Stefano ha sottolineato che "oggi si è tenuto il Consiglio affari europei dove, negli affari correnti ovvero senza possibilità di prendere decisioni, era inserito un punto dell’Alto commissario per gli Affari esteri dell’Unione europea Josep Borrell sulla questione israelo-palestinese". In particolare, partendo dal rapporto del Servizio giuridico del Consiglio europeo sulle annessioni e le violazioni del diritto internazionale, Borrell avrebbe voluto discutere anche di deterrenza e reazioni alle annessioni israeliane e di come la Ue possa altresì indirizzare i palestinesi a sedersi al tavolo del dibattito. “Il punto però, dopo un solo intervento del Lussemburgo, è stato unanimemente rinviato al prossimo Cae di marzo dove appunto Borrell relazionerà su quanto ha potuto personalmente raccogliere", ha osservato Di Stefano, secondo cui nessun paese oggi ha proposto il riconoscimento dello Stato di Palestina tantomeno di discutere del cosiddetto Accordo del secolo, lanciato lo scorso 28 gennaio dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Ne deriva che nessuno si sia opposto a questo punto. Il ministro Di Maio, quindi, non si è sfilato da nessun dibattito sul riconoscimento dello Stato di Palestina”, ha osservato Di Stefano. “Vi consiglio quindi di non lasciarvi strumentalizzare da un dibattito falso e avere fiducia non solo nel governo italiano ma anche nella consolidata posizione italiana sul tema, da sempre a sostegno della soluzione due popoli due stati e di tutte le risoluzioni Onu sul tema. Non fatevi ingannare”, ha concluso il sottosegretario agli Affari esteri.(Res)