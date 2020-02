Italia-Iraq: domani incontro tra Conte e premier curdo Barzani

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riceverà domani a Palazzo Chigi, il premier della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, in visita in Italia. Secondo quanto riferisce la stampa curda, Barzani discuterà con Conte la cooperazione bilaterale con l’Italia nella lotta al terrorismo e delle opportunità per le aziende italiane interessate ad investire nella regione curda. Barzani sarà inoltre ricevuto da papa Francesco in Vaticano.(Res)