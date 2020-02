Bolivia: Ue, annunciati 27 milioni euro a sostegno del contrasto al traffico di droga e delle infrastrutture

- L’Unione europea ha concesso alla Bolivia aiuti finanziari per 27 milioni di euro a sostegno della lotta al traffico di droga e ai progetti di investimento avviati nel settore delle infrastrutture idriche e fognarie. Lo si apprende da una nota della presidenza di La Paz, in cui viene spiegato che la donazione rientra nel quadro di un programma di aiuti al paese latinoamericano per il triennio 2017-2020. Stando alle informazioni diffuse, l’annuncio è stato fatto alla presenza del capo dello Stato ad interim, Jeanine Anez, e del rappresentante dell’Ue nel paese, Leon De La Torre. “Ringrazio ufficialmente l’Unione europea a nome del governo e del popolo boliviano”, ha detto il presidente ad interim.(Res)