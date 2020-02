Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione del rapporto "Il mercato immobiliare residenziale di Roma". Presenti: Luca Dondi, amministratore delegato Nomisma, Nicolò Rebecchini, presidente Acer, Domenico Cefaly, presidente e amministratore delegato Green Stone sicaf spa, Francesco Bedeschi, GBC Italia chapter Lazio e Carlo Muratori, presidente giovani imprenditori Acer. Sede Acer, Via di Villa Patrizi 11 (ore 10)- Inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 dell'università La Sapienza di Roma. Presenzierà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La senatrice della Repubblica Liliana Segre riceverà il dottorato Honoris causa in Storia dell'EuropaRettorato, piazzale Aldo Moro 5 (ore 11)- Conferenza stampa di LETExpo, la prima fiera di sistema su logistica, trasporti, intermodalità sostenibile. Rome Marriott Grand Hotel Flora, via Veneto 191 (ore 11)- L'Amministrazione comunale di Pomezia risponde agli episodi razzisti delle scorse settimane con un colour flash mob. Pomezia, piazza Indipendenza (ore 11)- Manifestazione promossa dall'Unioni Inquilini di Roma. Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 (ore 11)- Incontro tra l'Amministrazione comunale di Civitavecchia e gli esercenti interessati dalle ordinanze sulla cosiddetta "movida", al quale parteciperanno anche il Comando della polizia locale ed il dottor Guiso in rappresentanza del Commissariato di Ps. Comune di Civitavecchia, aula Calamatta (ore 11,30)- "Garbatella 100". presentazione del programma dei festeggiamenti curato dal Municipio Roma VIII. Moby Dick - hub culturale, via Edgardo Ferrati, 3 (ore 15) (segue) (Rer)