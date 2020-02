Riforme: iniziata alla Camera riunione di maggioranza con D'Incà

- E' iniziata alla Camera la riunione di maggioranza sulle riforme, dopo il rinvio della settimana scorsa a causa dei lavori sul decreto Milleproroghe e dopo l'ultimo incontro tenutosi a dicembre. Alla riunione, oltre naturalmente al ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, partecipano, tra gli altri parlamentari, Vincenzo Garruti e Angela Salafia, del Movimento cinque stelle, Stefano Ceccanti, Simona Malepzzi e Dario Parrini per il Partito democratico, Gianclaudio Bressa, del Per le autonomie. Per Italia viva, invece, sono presenti Marco Di Maio e Maria Elena Boschi, mentre per Liberi e uguali Federico Fornaro. (Rin)