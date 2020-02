Albania: Conferenza donatori Ue per ricostruzione, da Roma 91 milioni a sostegno di Tirana

- L’Italia è il paese dell’Unione europea che ha mostrato il maggior grado di generosità nei confronti dell’Albania. Lo si apprende dalle affermazioni di una serie di fonti interne alla Commissione europea, che hanno confermato l’importanza del contributo italiano, pari a 91 milioni di euro, alla ricostruzione del paese balcanico a seguito del terremoto dello scorso 26 novembre. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto oggi alla Conferenza dei donatori per la ricostruzione dell’Albania a Bruxelles, ha spiegato che l’Italia “ha identificato risorse finanziarie per 65 milioni di euro che si aggiungono “ai 21 già esistenti e ad altri cinque che rientrano nel quadro di finanziamenti a progetti di sviluppo per l’anno finanziario corrente”. I 91 milioni annunciati da Di Maio sono infatti pari alla metà degli aiuti concessi da tutti i paesi aderenti all’Ue, che si sono attestati a 180 milioni. In totale dalla Commissione europea, dalla Banca europea per gli investimenti e dagli Stati membri arriveranno aiuti per circa 400 milioni di euro. (segue) (Beb)