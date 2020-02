Albania: Conferenza donatori Ue per ricostruzione, da Roma 91 milioni a sostegno di Tirana (3)

- Nel suo intervento, la presidente dell’esecutivo europeo ha reso omaggio alla “capacità di resistenza dimostrata dal popolo albanese”, ricordando che nel sisma “hanno perso la vita 51 persone tra uomini, donne e bambini”, senza contare “le 900 persone rimaste ferite e le migliaia che hanno perso la propria casa”. “Si tratta di qualcosa che potrebbe accadere a chiunque di noi, ed è per questo che dobbiamo la massima solidarietà ai sopravvissuti che hanno perso i loro cari e la propria casa, per aiutarli a ricostruire il proprio futuro”, ha aggiunto von der Leyen, ribadendo nuovamente che l’Albania “è per noi un alleato importante e un paese amico dell’Unione europea”. (segue) (Beb)