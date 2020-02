Milleproroghe: nuova richiesta rinvio lavori in Aula Camera, esame riprende domani alle 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta dell'Aula sul decreto Milleproroghe è stata aggiornata a domani. Lo ha riferito, alla ripresa dei lavori, dopo le tre ore di sospensione per consentire il ritorno del provvedimento in Commissione, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. La richiesta di un rinvio direttamente a domani, alle ore 10, è stata avanzata in Assemblea dal presidente della commissione Affari costituzionali e deputato del Movimento cinque stelle Giuseppe Brescia proprio per il "protrarsi dei lavori in Commissione". (Rin)