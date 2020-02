Sicurezza: Crimi, no ritorni al passato, da decreti effetti positivi

- Vito Crimi, capo politico del Movimento cinque stelle e viceministro dell'Interno, che oggi a palazzo Chigi ha partecipato al tavolo su sicurezza e immigrazione, sottolinea: "i decreti sicurezza sono stati concepiti sulla scorta di una esigenza reale, per affrontare e risolvere criticità a tutti evidenti e rispetto alle quali il nostro Paese aveva bisogno di compiere passi in avanti e trovare soluzioni. Tornare indietro - sottolinea in una nota - vanificherebbe i positivi risultati ottenuti. Per questa ragione, ritengo che si debba affrontare questo grande tema senza assumere posizioni preconcette, ma lavorando oggi in vista del prossimo futuro".(Com)