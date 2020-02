Imprese: Alstom raggiunge accordo preliminare per acquisto unità ferroviaria Bombardier

- La società canadese Bombardier ha venduto la sua unità di costruzione ferroviaria al colosso francese Alstom Sa, segnando la sua uscita dal settore ferroviario. Oggi, 17 febbraio, Alstom ha annunciato di aver siglato un accordo con Bombardier e il principale azionista Caisse de dépôt et placement du Québec per acquisire Bombardier Transportation al prezzo di 5,8-6,2 miliardi di euro (circa 8,4-9 miliardi di dollari) in azioni e contanti. "Sono molto orgoglioso di annunciare l'acquisizione di Bombardier Transportation, che rappresenta un'opportunità unica per rafforzare la nostra posizione globale nel boom del mercato della mobilità", ha dichiarato Henri Poupart-Lafarge, presidente e amministratore delegato di Alstom, in un comunicato stampa. L'accordo è anche l'ultima mossa del canadese Bombardier di ridurre drasticamente la propria attività dopo problemi di produzione e ritardi negli ordini nella sua unità principale ferroviaria e l'aumento dei costi in alcune delle sue unità di aviazione. (Res)