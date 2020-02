Coronavirus: Gualtieri, pronti a intervenire in caso di impatto su settori economici

- Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ospite di "Zapping" su Rai radio 1, a proposito dell'emergenza coronavirus, ha sottolineato come ci sia "molta prudenza nel definire stime che sono ancora premature" perché l'impatto del virus non si conosce ancora in maniera definita. "Come governo continueremo a dare priorità alla sicurezza idegli italiani ma poi siamo pronti a intervenire in caso ci sia un impatto del virus su alcuni settori economici" con misure di rilancio.(Rin)