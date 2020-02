Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (3)

- .REGIONEConsiglioOre 8:30, Roma, Spazio Europa (via IV Novembre 149), il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano partecipa al convegno "La tutela dei diritti fondamentali nelle operazioni di rimpatrio forzato", a cura del garante nazionale.Ore 9:30, Sala dei Morando, riunione della III Commissione.Ore 10:00 e 11:00, visita di Palazzo Lascaris da parte dell’Istituto Da Vinci di Borgomanero (No).Ore 11:30, Aula, seduta legislativa della I Commissione.Ore 12:00, Aula, seduta legislativa congiunta delle Commissioni III e V.Ore 14:30, Sala dei Morando, riunione della VI Commissione.Ore 14:30, Ires Piemonte, (via Nizza 18), il presidente del Consiglio regionale porta il saluto dell'Assemblea al seminario "La protezione della salute".Ore 16:00, Sala dei Morando, riunione della II Commissione.Ore 21,00, Santhià (Vc), PalaCarvè “La Stampa”, Gran Galà in onore di tutte le maschere e i personaggi dei Carnevali della tradizione popolare piemontese, nell'ambito dei festeggiamenti per il 50° della Regione. (Rpi)