Governo: Gualtieri, al lavoro per non aumentare Iva anche nei prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, ospite di "Zapping" su Rai radio 1, ha ribadito l'impegno a non aumentare l'Iva anche per i prossimi anni: "Abbiamo eliminato l'aumento dell'Iva per il 2020 e l'abbiamo ridotta per il 2021. Ma dopo aver ridotto le clausole che abbiamo ereditato, siamo al lavoro per eliminarle integralmente gli anni prossimi". Detto ciò, però Gualtieri ha aggiunto: "Ma occorre aumentare gli investimenti, sostenere i redditi e semplificare il sistema fiscale". (Rin)