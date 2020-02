I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: anniversario indipendenza, presidente Thaci boicotta cerimonia in parlamento - Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha boicottato oggi una cerimonia organizzata dall’Assemblea nazionale a Pristina in occasione del 12mo anniversario dalla proclamazione dell’indipendenza dalla Serbia. Lo riferiscono i media del paese balcanico, aggiungendo che il capo dello Stato ha fatto i suoi auguri ai cittadini tramite un post su Facebook, allegando anche una serie di foto che lo ritraggono intento a leggere la dichiarazione di indipendenza 12 anni fa, quando ricopriva la carica di premier. Stando alle informazioni diffuse, la sua assenza sarebbe dovuta ad uno scontro con il presidente del parlamento, Vjosa Osmani, che al momento del suo insediamento ha tolto la foto di Thaci dal suo ufficio per sostituirla con quella di Ibrahim Rugova, fondatore della Lega democratica del Kosovo. (segue) (Res)