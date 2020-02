Difesa: ministro Vulin, Serbia parteciperà a eventi in materia organizzati dalla Russia (2)

- I due ministri della Difesa si sono incontrati oggi nel quadro della visita ufficiale di Shoigu a Belgrado. Secondo quanto riferisce una nota del dicastero serbo, al colloquio ha preso parte anche il capo di Stato maggiore del paese balcanico, Milan Mojsilovic. Stando alle informazioni diffuse, durante l’incontro è stato confermato il corso positivo che sta interessando la cooperazione bilaterale nel settore della difesa, in linea con la Dichiarazione di partenariato strategico siglata dai due paesi, auspicandone un ulteriore rafforzamento nel prossimo futuro. Durante il colloquio, Vulin ha ricordato che “il presidente serbo Aleksandar Vucic è stato l’unico leader in Europa a dichiarare apertamente che il suo paese non introdurrà mai sanzioni nei confronti della Federazione Russa”, ringraziando le autorità di Mosca per non aver riconosciuto l’indipendenza del Kosovo. (Seb)