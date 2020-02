Brevetti: Morelli (Lega), Milano sede naturale per Tub, Sala e Pd prendano posizione forte

- La Lega ha depositato al Consiglio comunale di Milano una mozione per chiedere alla giunta di candidare Milano a sede centrale specializzata del Tribunale Unico dei Brevetti (Tub). "Vogliamo che il Comune di Milano prenda una posizione forte perché purtroppo il governo Conte, per una questione di beghe e poltrone tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle, pare che abbia deciso una cosa pazzesca: destinare a Torino, amministrata dai Cinque Stelle, la sede del Tribunale. La sede naturale è Milano perché in questa città vengono depositati quasi il 40 per cento dei brevetti nazionali. Per questa ragione chiediamo che il sindaco Giuseppe Sala e lo stesso Partito democratico vadano davanti al governo e impongano la sede a Milano: non dovrebbe essere complicato prendere una posizione forte immediatamente", ha spiegato in conferenza stampa il capogruppo della Lega a Palazzo Marino, Alessandro Morelli. Il testo sottolinea come l'ospitare la sezione del Tub specializzata nel settore farmaceutico, chimico e biotecnologico porterebbe nel capoluogo lombardo un volume d'affari valutato in circa 350 milioni di euro e ricorda come l'Italia durante lo scorso anno sia stato il paese Ue con il maggior incremento di domande di brevetto in Europa (+4,3 per cento sulla media europea del 2,6 per cento) e come le percentuali relative al settore farmaceutico abbiamo registrato nello stesso anno un aumento del +18 per cento. (segue) (Rem)