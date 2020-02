Quirinale: Cioffredi, da Mattarella importante riconoscimento a Tiziano Ronzio

- Si è svolta questa mattina al Quirinale la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana, conferite dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cittadini distintisi per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell'integrazione, della ricerca e della tutela dell'ambiente. "Siamo felicissimi che tra i 32 'eroi civili' ci sia anche Tiziana Ronzio, presidente dell'associazione 'Tor Più Bella', 'Per l'impegno e lo spirito di iniziativa con cui si dedica alla riqualificazione strutturale e sociale del quartiere di Tor Bella Monaca a Roma' ", dichiara, in una nota, il presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi. "Tiziana Ronzio in questi anni ha coltivato la speranza di conquistare spazi di libertà e luoghi di bellezza in un quartiere sfregiato dalla presenza della criminalità organizzata - aggiunge Cioffredi -. Il presidente Mattarella con questo riconoscimento offre un contributo prezioso all'impegno dell'associazione Tor Più Bella, di tante altre associazioni che non si arrendono all'idea che il loro quartiere diventi luogo di scorribande di clan mafiosi e narcotrafficanti". (segue) (Com)