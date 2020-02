Quirinale: Cioffredi, da Mattarella importante riconoscimento a Tiziano Ronzio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia al Quirinale è avvenuta a distanza di una settimana dagli episodi di intimidazione, durante i quali ci sono stati tentativi di rioccupare gli spazi comuni alla torre del civico 50, in cui abitano i fondatori dell'Associazione Tor Più Bella. Come denunciato dall'associazione si sono verificati diversi episodi che, oltre ad aver provocato danni all'edificio, puntano a creare un clima di paura. "Tiziana Ronzio – prosegue il presidente Cioffredi - spesso minacciata e aggredita, con la sua associazione ha avuto il merito di sperimentare nuovi percorsi di cittadinanza in grado di sviluppare una nuova narrazione di Tor Bella Monaca fatta di testimoni di legalità e responsabilità che a partire dalla cultura e dalla partecipazione stanno ricostruendo quel senso di comunità che si contrappone alla presenza di spaccio, degrado e abbandono". "Ringraziamo il lavoro delle Forze di Polizia, dell'Ater e della Prefettura, ma tutte le Istituzioni sostengano con più forza il lavoro prezioso di Tiziana e di tutte le realtà che accendono speranza e coraggio nel cambiamento di Tor Bella Monaca e delle periferie romane. Come Regione - conclude Cioffredi - faremo la nostra parte, giovedi 20 febbraio insieme all'assessore regionale Giovanna Pugliese incontreremo Tor Piu' Bella per definire un sostegno concreto all'attività dell'associazione. Non lasceremo soli i nuovi eroi del cambiamento". (Com)