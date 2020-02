Venezuela: Russia, Sergej Melik-Bagdasarov sarà nuovo ambasciatore a Caracas

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha firmato un decreto per la nomina di Sergej Melik-Bagdasarov all’incarico di ambasciatore in Venezuela. Lo si apprende dal testo del documento, in cui viene aggiunto che Bagdasarov prenderà il posto di Vladimir Zaemskij. “Con il presente decreto viene confermata la nomina di Sergej Melik-Bagdasarov all’incarico di ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa in Venezuela”, si legge nel documento. Stando alle informazioni diffuse, Bagdasarov lascerà l’incarico di vice direttore del dipartimento per l’America Latina del ministero degli Esteri russo.(Rum)