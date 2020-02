Coronavirus: Oms, cauti a parlare di pandemia, virus non mortale come Sars e Mers

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre essere molto cauti nel parlare di possibile pandemia da nuovo coronavirus perché al di fuori della Cina e della provincia di Hubei si trova un percentuale veramente molto bassa di casi, e quasi tutti hanno un collegamento con la Cina. Lo ha affermato oggi Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in una conferenza stampa a Ginevra. Ryan ha inoltre sottolineato che occorre basarsi sulle evidenze scientifiche, sempre considerando che non esiste il rischio zero. Secondo Ryan, si tratta "di un'epidemia seria che ha il potenziale di crescere", e ha parlato della terapia a base di plasma ottenuto dal sangue dei soggetti guariti dall'infezione, "un'opzione molto valida da intraprendere specialmente dal momento che non abbiamo vaccini o trattamenti approvati". (segue) (Cip)