Coronavirus: Oms, cauti a parlare di pandemia, virus non mortale come Sars e Mers (2)

- Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha invece rimarcato che il Covid-19 non è mortale come i coronavirus che hanno causato altre epidemie del passato quali Sars e Mers. Tedros ha spiegato che oltre l'80 per cento dei pazienti affetti da Covid-19 ha una forma moderata e guarisce. Nel 14 per cento dei casi il virus causa malattia più intensa, con polmonite e respiro corto; circa il cinque per cento dei pazienti va incontro a un quadro critico con sintomi quali insufficienza respiratoria e shock settico mentre nel due per cento dei casi riportati di Covid-19 il virus è risultato fatale, maggiormente fra i pazienti anziani. "Ci sono meno casi fra i bambini e abbiamo bisogno di più ricerca per capire il perché", ha aggiunto il capo Oms. (Cip)