Cina: economisti, rinvio "due sessioni" può incidere su obiettivi economici del paese

- Il possibile rinvio delle due sessioni dell'Assemblea nazionale del popolo (Npc), la massima legislatura cinese, e del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese potrebbe indicare un obiettivo di Pil inferiore. È quanto affermano alcuni economisti interpellati dal quotidiano "Global Times". "Se gli incontri vengono rinviati il rilascio del rapporto di lavoro del governo, che contiene gli obiettivi economici proposti in molte aree tra cui Pil e occupazione, sarà probabilmente ritardato", ha affermato Sheng Songcheng, ex direttore generale del Dipartimento per le indagini e le statistiche finanziarie presso la Banca popolare cinese, anche deputato dell'11ma Assemblea nazionale. "A causa dell'epidemia ci sono molte incertezze nell'economia cinese. In questo momento è troppo presto per dare una stima di quali obiettivi economici sono appropriati. Se terremo le riunioni dopo che l'epidemia da Covid-19 sarà contenuta, possiamo avere un quadro migliore di come sarà l'economia cinese e quali obiettivi dovrebbero essere stabiliti", ha osservato Sheng. (segue) (Cip)