Cina: economisti, rinvio "due sessioni" può incidere su obiettivi economici del paese (3)

- Sia Gao che Xu hanno suggerito che potrebbero esserci alcuni piccoli aggiustamenti ad alcuni altri indicatori e politiche economici. "L'allentamento delle politiche finanziarie sulla gestione del capitale e altri aspetti potrebbe essere citato come mezzo per rivitalizzare l'economia", ha sottolineato Gao, mentre secondo Xu il rapporto tra disavanzo fiscale della Cina potrebbe rompere il segno del tre per cento del Pil, per dare maggiore flessibilità per sostenere l'economia durante l'epidemia. (Cip)