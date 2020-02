Governo: Ronzulli (FI), imbalsamato da maggioranza divisa su tutto

- Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in una dichiarazione ai Tg, ha evidenziato come "la maggioranza divisa su tutto" abbia "imbalsamato un governo già immobile e incapace di fare il bene del Paese. L'economia arretra, la recessione avanza e non si vede alcuna possibilità di rilancio per dare a famiglie e imprese, ormai stremate, le risposte di cui hanno bisogno". (Rin)