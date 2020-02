Energia: Ucraina, Naftogaz presenta strategia di sviluppo per i prossimi dieci

- La compagnia ucraina Naftogaz ha una strategia per incrementare la produzione di gas nel paese nei prossimi dieci anni. Lo ha affermato il direttore della divisione integrata per il gas di Naftogaz, Andriy Favorov, nel corso della presentazione della strategia denominata Tryzub (Tridente), che si concentra su tre aree principali. Naftogaz intende aumentare la produzione attraverso le trivellazioni ultra-profonde nel giacimento di gas di Shebelynka (nell’est del paese), dall’estrazione da aree con roccia densa e dalle aree nel Mar Nero. Favorov ha poi evidenziato come il calo naturale nella produzione di gas dai giacimenti esistenti sia di circa 1,5 miliardi di metri cubici annui, e che i campi gasieri più grandi, quelli scoperti fra gli anni Sessanta e Ottanta, sono ormai quasi esauriti, motivo per cui Naftogaz ha bisogno di una nuova strategia di sviluppo. (Res)