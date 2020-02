Paderno Dugnano: ritrovato ordigno bellico inesploso nel Seveso, sospesa circolazione treni

- Un ordigno bellico inesploso è stato ritrovato in un tratto del fiume Seveso che attraversa Paderno Dugnano, comune dell'hinterland settentrionale di Milano. Per questioni di sicurezza è stata momentaneamente sospesa la circolazione delle linee regionali S33 e S37 tra le stazioni di Palazzolo Milanese e Cormano-Cusano. "I viaggiatori in partenza da Milano - fa sapere Trenord - possono prendere i treni della relazione ferroviaria S9 fino a Cesano Maderno e successivamente proseguire con i primi treni utili per Palazzolo. Coloro "in partenza da Asso o Seveso possono prendere i primi treni utili per Cesano Maderno e successivamente proseguire fino a Milano con i treni della relazione ferroviaria S9". È stato infine attivato un servizio di autobus sostitutivi tra le stazioni sopraccitate con fermata a Paderno.(Rem)