Ucraina: autorità Kiev soddisfatte per cooperazione con Iran su indagini schianto Boeing 737

- Le autorità dell’Ucraina sono soddisfatte del livello di cooperazione con l’Iran in merito alle indagini sullo schianto del Boeing 737 a Teheran, e auspicano di non dover fare appello alle autorità internazionale per la questione. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “Allo stato attuale, sottolineiamo il livello sufficiente di interazione con l’Iran, sia a livello tecnico che di indagini”, ha spiegato Prystaiko. L'Ucraina terrà inoltre dei negoziati con altri cinque paesi per discutere delle compensazioni alle famiglie delle vittime dell'abbattimento del volo della Ukraine International Airlines (Uia). (segue) (Res)