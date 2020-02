Smog: assessore Lombardia dopo 35esimo superamento limiti a Milano, avanti con politiche strutturali

- "Rinnoviamo il nostro impegno e i nostri sforzi a mettere in atto politiche strutturali che stanno contribuendo a un progressivo miglioramento della qualità dell'aria come abbiamo fatto in questi anni. Tutto ciò ci permetterà di rientrare sotto i parametri previsti dall'Unione Europea per tutti i limiti entro il 2025, come dice il nostro 'Piano della qualità dell'Aria". Così l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, commenta il superamento, a Milano, del trentacinquesimo giorno, per il 2020, dei limiti di legge per la concentrazione di Pm10 consentita dalla normativa europea. "Questa notizia – conclude Cattaneo - non ci fa piacere. Anche se ricordiamo che lo scorso anno il 36° giorno venne registrato il 22 febbraio, in una situazione in cui i giorni favorevoli alla dispersione degli inquinati furono 14 rispetto ai soli cinque giorni di quest'anno". (Com)