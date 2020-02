Zagarolo: Acea Ato2, giovedì sospensione idrica in alcune zone del Comune

- Acea Ato 2 comunica che, "per consentire interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Zagarolo. Di conseguenza dalle ore 22:00 di giovedì 20 febbraio alle ore 06:00 di venerdì 21 febbraio 2020 si verificherà una sospensione idrica per le utenze ricadenti nelle seguenti strade: via Colle Dei Frati, corso Giuseppe Garibaldi, via Delle Fontanelle, viale Ungheria, via Valle Del Formale, via Euro, piazza Santa Maria, corso Vittorio Emanuele, vicolo Del Forno, piazza Indipendenza, via Antonio Fabrini, via Antico Gabio, vicolo Lungo, via Antonio Mancini, piazza Massimo D'Azzeglio, piazza Vernini, via Antonelli, piazza San Martino, via Borgo San Martino, via Colle Lungo I Strada, via Colle Lungo II Strada, via Colle Lungo III Strada, via Colle Lungo, via Colle Palombara, via Colle Barco, via Pier Paolo Pasolini, via Vittorio De Sica, viale Del Cinema, via Santa Maria, via Santa Maria In Fronte, strada Provinciale Colle Dell'Oro, via Colle Del Pero". "Potranno essere interessate dalla sospensione - spiega una nota di Acea - anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi, dalle ore 05:00 alle ore 13:00 di venerdì 21 febbraio 2020, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nei seguenti punti: via Colle dei Frati 5, presso Scuola Paolo Borsellino e Giovanni Falcone e Scuola media Albio Tibullo; piazza Indipendenza; viale del Cinema fronte caserma dei carabinieri. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335". Acea Ato 2, "scusandosi per il disagio, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua". (Com)