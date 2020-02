El Salvador: Usa ribadiscono appello per soluzione condivisa a crisi politica

- Gli Stati Uniti hanno nuovamente fatto appello al dialogo nel quadro della crisi politica in corso in El Salvador. “Sostengo la libertà di espressione e il diritto a manifestare pacificamente. Tuttavia, qualunque appello alla violenza o distruzione di proprietà da parte dei manifestanti davanti all’Assemblea legislativa danneggerebbe il paese. Potrebbe costare posti di lavoro e distruggere il potenziale di crescita economica”, ha scritto l’ambasciatore Usa nel paese, Ronald Johnson, sul suo account Twitter. “Sosteniamo gli appelli al dialogo arrivato da diversi settori negli ultimi giorni. Ribadiamo la nostra posizione in sostengo di una soluzione condivisa, nel rispetto delle istituzioni”. (segue) (Mec)