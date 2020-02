El Salvador: Usa ribadiscono appello per soluzione condivisa a crisi politica (2)

- Ieri un centinaio di manifestanti si sono radunati ieri davanti alla sede dell’Assemblea nazionale di El Salvador per protestare contro la mancata approvazione da parte dei deputati di un fondo di 109 milioni di dollari destinati alla fase III del Piano di controllo territoriale. La maggior parte dei manifestanti, riferisce il sito di informazione “elsalvador.com”, ha esposto croci di cartone nere in ricordo dei morti a causa della violenza nel paese e scandito insulti nei confronti dei parlamentari. I manifestanti hanno quindi annunciato che concederanno ai deputati 15 giorni per approvare il prestito prima di intraprendere “altre azioni”. (segue) (Mec)