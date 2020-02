El Salvador: Usa ribadiscono appello per soluzione condivisa a crisi politica (5)

- Il capo dello stato ha rivendicato la potestà del governo di convocare "in via straordinaria l'Aula, quando gli interessi dello stato lo richiedano", secondo quanto recita l'articolo 167, e definendo "in recessione" i deputati assenti. Avendo reso "molto chiaro a che spettasse il controllo della situazione", Bukele ha quindi detto che avrebbe rimesso la decisione "nelle mani di dio". Mani dinanzi al viso, il presidente ha quindi recitato una preghiera di diversi minuti per poi lasciare l'aula - senza altri commenti - e tornare a dirigersi alla piazza. (segue) (Mec)