El Salvador: Usa ribadiscono appello per soluzione condivisa a crisi politica (6)

- Ai manifestanti il presidente ha ricordato che tutti - militari, oppositori, comunità internazionale, popolo e poteri costituzionali -, "sanno che se volessimo premere il grilletto lo faremmo". Ma ha chiesto "pazienza". "Il 28 febbraio i deputati usciranno dalla porta posteriore. Li cacceremo democraticamente", ha detto Bukele ricordando che alle urne si presenterà per la prima volta il suo partito "Nuevas ideas". "Dio è più saggio di noi. Una settimana e ci riuniamo qui di nuovo. Se non approvano il piano io non mi intrometto tra il popolo e l'articolo 87 della Costituzione" ha detto Bukele richiamando "il diritto del popolo all'insurrezione", con l'obiettivo di ripristinare i valori della Carta. "Dio è più saggio di noi. Una settimana e ci riuniamo di nuovo, se non approvano il piano", ha detto il capo dello stato invitando i manifestanti a "credere nella loro relazione personale con dio". (segue) (Mec)