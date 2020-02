El Salvador: Usa ribadiscono appello per soluzione condivisa a crisi politica (7)

- Lunedì 10 febbraio la Corte suprema di El Salvador ha ordinato al presidente Nayib Bukele di “astenersi dall’uso della forza armata” per fini politici e ha disposto l’annullamento della sessione parlamentare straordinaria convocata lo scorso 9 febbraio. L’alto tribunale, riferisce la stampa locale, ha ordinato che il capo dello stato “si astenga dall’uso della forza armata in attività contrarie ai fini costituzionali stabiliti e dal mettere a rischio la forma di governo repubblicano, democratico e rappresentativo, il sistema politico pluralista e in particolare la separazione dei poteri”. La sentenza arriva in risposta all’istanza di incostituzionalità presentata da un gruppo di cittadini contro la convocazione della seduta straordinaria del 9 febbraio. La Corte ordina inoltre al ministro della Difesa e al direttore della polizia nazionale di “non esercitare funzioni e attività distinte da quelle a cui sono costituzionalmente e legalmente obbligati”. Bukele, per parte sua, ha assicurato che rispetterà le disposizioni della Corte suprema, “pur non condividendole”. (segue) (Mec)