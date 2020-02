El Salvador: Usa ribadiscono appello per soluzione condivisa a crisi politica (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite si sono dette disponibili a mediare nella crisi istituzionale in corso. “Abbiamo avuto conversazioni di carattere privato con diversi settori, ci è stata sollecitata una riunione da parte del presidente dell’Assemblea nazionale. Le Nazioni Unite sono sempre disponibili a offrire i loro buoni uffici” ha scritto l’Ufficio Onu in El Salvador sul suo account Twitter, specificando che per il momento “non è prevista una visita del segretario generale”. (segue) (Mec)