Albania: von der Leyen, impegnati 100 milioni di euro da bilancio Ue per ricostruzione (2)

- "Questa conferenza segna l'inizio della nostra cooperazione per la ricostruzione dell'Albania. Nelle prossime settimane e mesi continueremo a lavorare insieme. Faremo in modo che gli impegni vengano realizzati in modo completo e puntuale. E faremo in modo che il nostro investimento abbia il maggiore impatto sul campo, in piena trasparenza e responsabilità", ha aggiunto. "La sola Commissione europea ha impegnato 100 milioni di euro per la ricostruzione dell'Albania dal bilancio dell'Unione europea. Ciò si aggiunge ai 15 milioni di euro che ho già annunciato a dicembre, e non include i contributi dei nostri Stati membri. Invito tutti voi a contribuire e ad aiutare l'Albania a rimettersi presto in piedi", ha concluso. (Beb)