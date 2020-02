Violenza donne: Carfagna (FI), con braccialetto elettronico si possono salvare vite

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, insiste sulla necessità d'impiego del braccialetto elettronico contro la violenza sulle donne. "L'orribile femminicidio di Zdenka Krjcikova, avvenuto a Sassari - scrive sul sito dell'associazione Voce Libera, di cui è presidente -, dimostra che troppo spesso le misure cautelari vengono disattese dagli uomini violenti e le donne muoiono anche perché gli obblighi di allontanamento e i divieti di avvicinamento non vengono rispettati". E' essenziale, insiste quindi Carfagna, "dare subito corso a quanto è previsto nel Codice Rosso sul braccialetto elettronico, che grazie a un nostro emendamento è diventato misura alternativa o complementare non solo alla custodia cautelare, ma anche all'allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Disattendere queste misure porta a esiti tragici, per questo il presidio elettronico è indispensabile e occorre investire nuove risorse su questo strumento, e farlo in fretta". Inoltre, aggiunge la deputata di FI, "dopo l'entrata in vigore del Codice Rosso, con l'applicazione concreta della legge è emersa la necessità di introdurre nel Codice di procedura penale anche l'arresto in flagranza per chi viola l'obbligo di allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Su questo punto abbiamo presentato una proposta di legge e, se questa modifica sarà celermente approvata, daremo alle Forze dell'ordine uno strumento efficace per salvare le vite di tante donne". (Com)