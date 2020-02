Difesa: ministro Vulin, Serbia parteciperà a eventi in materia organizzati dalla Russia

- Il ministro della Difesa serbo, Aleksandar Vulin, ha annunciato che una rappresentanza del paese balcanico sarà presente a tre importanti manifestazioni che la Russia organizzerà nel corso dell’anno in materia di difesa e sicurezza: i Giochi militari internazionali, il Forum Army-2020 sull’industria bellica e la Conferenza internazionale sulla sicurezza di Mosca. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, ricordando che Vulin ha incontrato oggi il suo omologo russo, Sergej Shoigu, nel quadro della sua visita a Belgrado. “Ringrazio di cuore il ministro per il suo invito: ad aprile celebreremo la Giornata delle Forze armate, ma farò il possibile per prendere parte anche io alla Conferenza internazionale sulla sicurezza in programma a Mosca”, ha detto il capo del dicastero serbo, annunciando anche la partecipazione di 75 miliari serbi alle celebrazioni per la Giornata della vittoria il prossimo 9 maggio. Nel suo intervento, Vulin ha anche confermato che la Serbia si adopererà per rafforzare la cooperazione militare con l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). (segue) (Seb)