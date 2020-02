Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIncontro "Dentro tutti - Network dei pensieri positivi", idea nata da un confronto tra la rete dell'impresa sociale Smemoranda e la Commissione del Parlamento europeo con l'obiettivo di creare una testata multicanale fra carta, web e social dedicata a giovani e studenti. Intervengono rappresentanti dell'amministrazione, Silvia Costa, Gherardo Colombo, il presidente di SmemoLab Roberto Di Giovan Paolo, il direttore di Dentro Tutti Giuliano Bianucci, la portavoce del Forum del Terzo Settore Claudia Fiaschi, il presidente di CSVnet Stefano Tabò e il Co-fondatore Next Economia Leonardo Becchetti.Palazzo Marino - Sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 11.00)Acciona, nuovo operatore di scooter sharing elettrico, presenta il suo servizio full-electric. Intervengono l'assessore alla Mobilità Marco Granelli; Marco Berti, responsabile Moto.it Elettrico; Filippo Maria Brunelleschi, direttore Espansione del Servizio di Mobilità di Acciona; Riccardo Valle, responsabile per l'Italia del Servizio di Mobilità di Acciona. Al termine sarà possibile vedere e provare gli scooter in via Case Rotte.Palazzo Marino - Sala Stampa, piazza della Scala 2 (ore 11.30)L'assessore al Commercio e Attività produttive Cristina Tajani consegna ai rappresentanti di Invitali le chiavi dell'area di via Ripamonti 88, che ospiteranno lo Smart City Lab, il primo incubatore interamente dedicato alle imprese e alle start up che operano in ambito "Smart city".Via Ripamonti 88 (ore 14.30)Consulta per le persone con disabilità, presieduta dalla dottoressa Elena Dottore. All'ordine del giorno: restituzione incontro con Gabinetto del Sindaco, obiettivi di lavoro 2020, pareri sul bilancio.Palazzo Marino - Sala Marra, piazza della Scala 2 (ore 17.30)Premiazione delle opere vincitrici del concorso internazionale di vetro artistico e di design "MilanoVetro -35", dedicato ai giovani creativi under 35. Interviene l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno.Castello Sforzesco - Sala della Balla (ore 17.30)CITTÀ METROPOLITANATavolo metropolitano per discutere del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.Palazzo Isimbardi - Sala Giunta, via Vivaio 1 (ore 10.30)Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONECommissione Sanità e politiche sociali. Interviene l'assessore Stefano Bolognini.Palazzo Pirelli - Sala Oriana Fallaci, 3° piano (ore 9.30)Inaugurazione della mostra fotografica "Io non ho paura", dedicata alla storia di donne che lottano ogni giorno contro il cancro con il ppresidente del Consiglio Alessandro Fermi, la consigliera regionale Elisabetta Strada, proponente dell'iniziativa patrocinata dal Consiglio regionale e la presidente dell'associazione professionale di Estetica Oncologica A.P.E.O. Carolina Ambra Redaelli.Palazzo Pirelli - Spazio espositivo al piano terra, via Fabio Filzi 22 (ore 12.00)La Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione del Consiglio regionale incontra il coordinamento dei 18 Centri di Formazione Professionale della provincia di Brescia presso la Ok School Academy. Al termine è prevista una conferenza stampa e una visita ai laboratori estetici e di parrucchieri interni al CFP.Via Arturo Reggio 12 - Brescia (ore 12.00)Il presidente Attilio Fontana e alcuni rappresentanti della Giunta regionale intervengono alla riunione degli 'Stati generali' del 'Patto per lo sviluppo'. I lavori iniziano alle ore 10.30, a seguire (intorno alle ore 12.30), in concomitanza con l'intervento del governatore Fontana, è previsto un 'punto stampa'.Palazzo Lombardia - Ingresso N4, Sala Biagi, primo piano, piazza Città di Lombardia 1 (ore 12.30)Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala partecipa all'evento Open Factory' organizzato da 'Vigano' office' in occasione dei suoi 60 anni di attività. Viene presentato il completo restyling dell'azienda curato dagli architetti Basaglia e Rota Nodari.Viganò Office, via Barzaghi 5 - Verano Brianza/MB (ore 17.00)Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEPresentazione dei risultati della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo dell'anno 2019 e dell'acquisizione della quota di controllo di RBM Assicurazione Salute. Intervengono Nicola Maria Fioravanti, AD Intesa Sanpaolo Vita e Resp. Divisione Insurance Intesa Sanpaolo; Stefania Conti, Business Development Director - Financial Services, IPSOS; Marco Vecchietti, AD RBM Assicurazione Salute.Intesa Sanpaolo - Sala Porro, via Monte di Pietà 8 (ore 11.00)Inaugurazione di Leonardo Robotics Labs e Movelab. Dopo il saluto del rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, intervengono i direttori Stefano Tubaro e Gianantonio Magnani, Andrea Bonarini (Airlab), Paolo Rocco (Merlin), Sergio Savaresi (Move) e Giancarlo Ferrigno (Nearlab). Al termine la visita ai nuovi spazi allestiti presso l'Edificio 7 per ospitare i quattro laboratori, dove verranno effettuate diverse dimostrazioni.Politecnico di Milano - Aula Magna del Rettorato, Edificio 1, piazza Leonardo Da Vinci 32 (ore 11.00) (Rem)