Paraguay: camera deputati approva stato di emergenza per dengue

- La Camera dei deputati del Paraguay ha approvato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale legato alla diffusione della dengue. Il testo, passato con 33 voti favorevoli e 24 contrari, era stato approvato il 13 febbraio dal Senato, anch’esso convocato in seduta straordinaria. Il provvedimento va ora all'attenzione dell'esecutivo per la possibile promulgazione. Nel dibattito alla camera alta il ministro della Salute pubblica e del welfare sociale, Julio Mazzoleni, ha rivendicato di aver lanciato da settimane una massiccia campagna informativa e di prevenzione e ha definito la situazione “sotto controllo”, incorrendo in aspre critiche. Tra le misure in discussione il varo di sanzioni per chi non elimina i nidi di moschini ritenuti trasmettitori della malattia infettiva. In settimana, nella capitale Assunzione, si terrà inoltre un incontro a livello di ministri della Salute dei paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), per discutere del tema (segue) (Abu)