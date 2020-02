Governo: Gasparri (FI), nessuno sosterrà esecutivo, 6 o 7 di Iv andranno nel Pd

- Se ci sono dei senatori di Fi che usciranno dal partito per fare i "responsabili" per appoggiare il governo? "No, non ci va nessuno. Il soccorso al massimo può esser quello con l'ambulanza". Lo dice a Un Giorno da Pecora, su "Rai Radio1", Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. Potrebbero esserci dei senatori di Iv che, invece, andranno nel Pd? "Secondo me moltissimi, sei o sette. Le faccio un esempio: c'è una senatrice dei 5Stelle che è passata con Iv, secondo me per far cadere la legislatura. Ma quella vota qualsiasi governo". (Com)